Analyse technique de Resident Evil 3 Remake par Digital Foundry :







■Le jeu est toujours propulsé par le RE Engine.■Par sa conception, le jeu est plus taxant que RE2.■Le HDR est excellent lorsqu'il est bien calibré. C'est l'une des meilleures implémentations de cette génération pour DF.■La version XB1 X souffre de baisses assez significatives jusqu'à 40fps en jeu et 30fps sur les cinématiques, elle est parfois même en dessous de la PS4 de base.■La version PS4 Pro est la plus fluide de toutes, souvent en 60fps avec de petites baisses en jeu. Dans les cinématiques ça peut baisser à 50fps.■La version XB1 est la version la moins performante.■La XB1 X passe du 1620p de RE2 en résolution 4K sur RE3 avec des éléments de reconstruction.■La XB1 X affiche plus de pixels que la PS4 Pro mais le résultat n'est pas parfait.■La version PS4 Pro est en 1620p comme c'était le cas sur RE2 Remake avec avec des éléments de reconstruction.■La version PS4 tourne en 1080p natif.■La XB1 est en résolution dynamique 900p~1080p.■La résolution est liée à l'éclatement des pixels dans les cheveux donc : X > Pro > PS4 > XB1.■La X a un DoF bokeh plus net visible dans les cinématiques et de meilleures ombres par rapport aux autres versions.