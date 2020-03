Cinéma

Apparemment, le dernier épisode en date de la Saison 3 de Westworld balançait un easter egg autour de Game of Thrones (j'en sais rien, je regarde plus après la deuxième saison) avec deux employés de laboratoire qui cause du cas Drogon.Rien de plus.Sauf que.Interrogé par cela, le showrunner Jonathan Nolan a fait savoir que George RR Martin souhaitait depuis le lancement de Westworld organiser un véritable cross-over avec Game of Thrones, l'univers du premier se prêtant admirablement bien à passer d'un monde à l'autre.Les fans comme HBO ont plutôt bien réagit à l'easter egg et qui sait si ça n'ira pas plus loin à l'avenir, peut-être juste dans le cadre de quelques épisodes.Car perso, honnêtement, le seul truc à retenir de la Saison 2 à mon sens, c'est la parfaite introduction du monde Edo (jusqu'aux voix japonaises).