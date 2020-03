Quelques jours après la présentation officielle des deux consoles de la prochaine génération, les développeurs partagent leurs avis avec nous.Alors que nous sommes fixés sur les capacités techniques de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X depuis quelques jours maintenant, nous découvrons une nouvelle fois que l'approche faite par Sony pourrait bien créer la surprise dans les années à venir.Dans un premier temps, c'est Jason Schreier de Kotaku qui annonce dans un podcast que même si la façon de communiquer du constructeur japonais était ennuyeuse, sa console aurait un sacré répondant."Ce que j'entends des gens qui travaillent réellement sur ces consoles next-gen, c'est que malgré ce nombre de téraflops supérieur, la Xbox Series X n'est pas beaucoup plus puissante que la PS5. Les téraflops peuvent être une mesure de comparaison utile à certains égards, mais en fin de compte, c'est une vitesse de pointe théorique. Ce que j'entends des développeurs est très différent de ce que je vois dans la stratégie marketing de Sony."Il ajoute que les développeurs officiant sur PlayStation 5 l'ont déjà contacté en privé pour faire part de leur déception quant à la stratégie communication de Sony. S'ils ne sont pas autorisés à tout divulguer sur la machine pour le moment, Schreier a malgré tout eu le droit à certaines confidences."J'ai entendu au moins trois personnes différentes depuis la présentation de Cerny qui m'ont dit que la PS5 est à bien des égards la console supérieure, malgré ce que nous voyons dans les fiches techniques."D’anciens développeurs de Naughty Dog partagent également leur vision de la console et nous expliquent à quel point le SSD imaginé par Sony va permettre de réaliser des prouesses comme une meilleure distance d'affichage et la possibilité d'afficher plus de détails, à l'image des écorces sur un arbre.https://mobile.twitter.com/_ArtIsAVerb/status/1240390141232939012?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1240390141232939012&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.jeuxvideo-live.com%2Fnews%2Fles-deeveloppeurs-livrent-leur-verdict-sur-les-consoles-next-gen-97397Pour finir, Dale North et Olivier JT, compositeurs dans le domaine du jeu vidéo, reviennent sur la présentation du Tempest Engine et remercient Sony d'avoir était le seul constructeur à avoir eu le courage de s'appuyer sur du matériel dédié. Les environnements, les objets et les emplacements peuvent avoir leur propre son et musique, et lorsqu'ils se déplacent, le son se déplace, tout comme sa réponse aux objets à proximité. Comme dans la vraie vie, le son rebondit dans les couloirs, autour des coins, à travers les murs et sous les surfaces. Le moteur Tempest est un outil puissant, selon eux.https://mobile.twitter.com/OlivierJT_SU/status/1240351470152757249?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1240351470152757249&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.jeuxvideo-live.com%2Fnews%2Fles-deeveloppeurs-livrent-leur-verdict-sur-les-consoles-next-gen-97397Bref, en gros ne sous-estimé aucun constructeur quel qu'il soit