Comparaison des spécifications de la PS5 et de la Xbox Series X + Analyse graphique

La mise au point de la spécification Microsoft XSX et Sony PS5 révèle une litanie de rumeurs et de fuites et, dans l'absolu, les deux consoles ont permis une augmentation retentissante des niveaux de puissance par rapport à la dernière génération. La Sony PS4 disposait d'une puissance graphique de 1,84 TFLOP et la Xbox One de 1,40 TFLOP dans la variante S. Les deux sociétés ont atteint une vitesse de 5,54x et 8,58x respectivement - ce qui est un énorme succès et qui se traduira sans aucun doute par une fidélité de jeu spectaculaire.Une autre tendance intéressante que nous avons constatée au cours de cette itération de consoles est que si les consoles de la génération actuelle étaient déjà obsolètes (en termes de puissance graphique et au moment de leur sortie) par rapport aux GPU des PC, les consoles de la prochaine génération ont réduit l'écart au point qu'elles sont à portée de crachat des cartes graphiques haut de gamme du marché. Il s'agit d'une tendance très positive car elle permettra aux utilisateurs de PC de considérer les consoles et de passer au support sans compromettre la fidélité visuelle. Il faut s'attendre à ce que le marché total disponible (TAM) des consoles augmente.C'est ici que les choses deviennent plus floues. Alors que la révélation de Microsoft était incroyablement claire et succincte et permettait à des testeurs tiers comme Digital Foundry de faire des gros plans, j'ai trouvé que la révélation de Sony Playstation 5 manquait quelque peu de clarté et était presque délibérément vague. Mon principal problème a été lorsque la publicité annonçait que la PS5 de Sony était livrée avec 10,3 TFLOP et que les mots "fréquence d'horloge variable" ont été prononcés dans la même phrase. Comme beaucoup d'entre vous l'ont deviné, cela est trompeur (dont l'ampleur dépend de deux ou trois choses abordées ci-dessous).