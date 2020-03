Bon...Je check mes mails, et dans mes spams je vois un communiqué de presse pour un jeu, Drug Dealer Simulator.Je rigole, je le lis, et je me rends compte que c'est un vrai jeu...Y'a même la démo sur Steam !Si vous êtes Dealer et que vous ne pouvez plus exercer en ces temps de coronavirus, vous pouvez toujours garder la forme avec ce jeu.