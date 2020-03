Fan que je suis depuis des années, Seiken 3 étant mon opus préféré. Oui je le préfère au 2, alias Secret of Mana.



Alors je vais pas y aller par 4 chemins, ce remake même si c'est un AA est vraiment bien foutu et à tous les niveaux.

Déjà techniquement le jeu est fluide, l'animation des perso n'a rien d'extraordinaire mais elle ne m'a pas dérangé. J'ai pas vu non plus de bug notoire, juste quelques murs invisibles et un peu de poping mais rien de gênant.

Niveau graphisme, c'est sur on est pas sur du haut level, on le voit que c'est un AA mais franchement grâce à sa DA et son univers, ça ressort vraiment bien. Les couleurs étant bien choisis, le jeu a un certain charme. Surtout les villages d'ailleurs.



Village dans lequel on aime se balader pour discuter avec les persos, rechercher des coffres et divers items, se balader sur les toits... avec l'ost c'est grisant.

Hors des villages c'est découpé en zone plus ou moins grande, plus ou moins linéaires, avec divers enchevêtrement notamment pour y récupérer des coffres.

En 2 h on voit pas mal de villages et décors différents (notamment également avec les flashback mais j'en dirais pas plus).

Le tout est cohérent et vraiment bien agencé niveau level design. Classique mais efficace donc. L'opus Snes est vraiment bien retranscrit à ce niveau.



Pour les combats, on voit peu de choses, c'est que le début du jeu en même temps, mais là il n'y a absolument aucun problème de caméra, même sans lock on tape pas à côté et nos héros se manient vraiment très bien et c'est cohérent. L'ia de notre partenaire est difficile à juger pour l'instant mais elle rentre bien dans le lard comme il faut et est bien utile.

On peut choisir des items via un menue qui arrête le jeu (flèche haut) et reprendre direct avec une seule touche (la touche rond sur PS4).

Possibilité également de créer des raccourcis pour les items.

Le coup de planter des graines pour avoir de nouveau items comme sur Snes est toujours là d'ailleurs.

Les combats se passe dans des zones cerclés, si elles sont rouge, il est impossible de fuir.

Bref les combats sont vraiment agréables et fun.

Pour la difficulté, j'ai test en normal et le jeu est vraiment facile. Même le boss final de la démo n'a pas durer bien longtemps, avec les attaques spéciales.



Pour l'OST, c'est une version remix de l'originale, c'est un vrai bonheur pour les oreilles.

Pour le script c'est du Seiken 3 pur jus, c'est gnangnan, mais le jeu de toute façon a des thèmes forts. N'importe quel fan de Seiken 3 vous le dira.

De toute façon, ce remake respecte énormément l'original. Ils ont vraiment transposé l'opus 2d en 3d, sans changement notoire comme FFVII Remake.

De plus le jeu fait très old school, c'est voulu et ça fait son charme.



Bref vous l'aurez compris, ce remake est vraiment bien foutu, et sachant que Seiken 3 était une perle sur Snes, et que ce remake le respecte vraiment bien, il sera sûrement un excellent jeu.

Bref la démo ma conquis, je garde ma save et je m'en servirais pour le continuer lorsque je l'achèterai.