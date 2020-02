Après un examen attentif des recommandations des autorités sanitaires mondiales et par prudence, nous avons pris la décision difficile de nous retirer de la participation à la Game Developers Conference 2020 à San Francisco. La santé et la sécurité des joueurs, des développeurs, des employés et de nos partenaires à travers le monde est notre priorité absolue. D'autant plus que le monde connaît des risques de santé publique croissants associés au coronavirus (COVID-19).



À la lumière de cela, nous prévoyons de déplacer notre présence vers un événement exclusivement numérique qui se tiendra du 16 au 18 mars sur www.microsoft.com/gamestack . Cet événement mettra en vedette la majorité de nos sessions et expériences de développeur de jeux prévues, qui seront diffusées en direct et disponibles sur demande.