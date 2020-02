En ces temps de psychose pour cause de Coronavirus, nous ne sommes, pour le moment, pas touché par cette crise dans la Caraïbes ! (Je rigole mais il me semble qu'il y a eu une fausse alerte à Sainte-Lucie avec un gars qui a bossé... En Chine ! La mondialisation c'est juste énorme en vrai !).Résultat : C'est l'heure du Carnaval! Je vous laisse apprécier quelques minutes d'ambiance prises dans les rues de Fort-de-France !Pour les plus courageux, il y a la version d'une heure, en cours de traitement chez Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=i1nGzRsRzR0 Je vous souhaite un bon Lundi Gras, Mardi Gras et Mercredi des Cendres à tous (chez nous, c'est férié en vrai).