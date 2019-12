Si vous vous demandiez en tout cas s’il était nécessaire de rester abonné au service de jeux à la demande de Microsoft l’an prochain, voici l’ensemble des jeux qui devraient faire pencher la balance d’un côté ou d’un autre.En attendant de multiples autres annonces dans les mois à venir évidemment.Près de 60 jeux en attendant la nouvelle Xbox.. The Witcher 3 est dans le Gamepass déjàEt pour 2019 c'est l'orgie.. regardez moi ça :...Je sais pas vous.. mais moi je trouve ça indécent

Who likes this ?

posted the 12/26/2019 at 01:00 PM by giusnake