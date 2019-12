Ça y est, après 19 ans d’attente, le rêve est devenu réalité, j’ai enfin eu la suite de cette licence culte. Un retour totalement inespéré sans le soutien de Sega mais via un Kickstarter comme tout le monde le sait.Yu Suzuki avait un défi quasi impossible à relever, faire la suite des 2 premiers volets d’une des saga les plus ambitieuses jamais créés. Shenmue 1 & 2 ayant coûté la bagatelle de 80 millions de dollars à l’époque. Avec un Kickstarter s’élevant a 7 millions, la différence de budget était abyssale.Mais c’était sans compter tout l’amour que Yu Suzuki porte pour son bébé. Car oui je vous le dit tout de suite, malgré ses évidentes tares techniques comme les animations (Faciales et gestuelles) ses menus vieillots et une mise en scène d’un autre temps, ce jeu m’a touché en plein cœur et est aller au-delà de ce que j’espérais...Alors effectivement je parle en étant un fan inconditionnel de la série, mais on ne va pas se mentir, ce jeu s’adressait directement à notre communauté et je remercie Yu Suzuki de ne pas avoir aseptisé sa licence.Shenmue 3 est clairement mon Goty (Devant Death Stranding oui oui) et j’ai vécu un voyage initiatique à l’immersion incroyable, tout ce qui faisait le sel des 2 premiers volets est présent. J’ai adoré perfectionné mon Kung-fu, avec ce sentiment de montée en puissance flagrante. J’ai été ébahi par les architectures asiatiques, car il faut le dire, graphiquement Shenmue 3 fout de vraies mandales. J’ai beaucoup aimé le level design et la construction du monde où on évolue librement avec des endroits à débloquer au fil de l’histoire.Un jeu qui se veut volontairement lent, on avance à son rythme, on contemple, on fait des jeux d’argents, on discute avec les passants, on cherche des Easter Eggs, etc il y a tant à faire dans ce jeu, ce côté paisible et poétique si cher à la série est plus que respecté.Côté bande sonore c’est aussi du très bon et du très fidèle par rapport aux 2 premiers, ces musiques aux sonorités asiatiques n’ont pas fini de revenir dans ma caboche.Niveau déception je dirais les QTE, je m’attendais à avoir quelque chose d’innovant sachant que Yu Suzuki est à l’origine de cette mécanique et même du terme en lui même (Quick Time Event) et finalement c’est assez classique sans apporter quoique ce soit de déjà connu ici.Par contre j’ai vraiment aimé le combat temps réel, assez accessible avec un nombre assez conséquent de coups spéciaux, une réelle motivation pour s’entraîner dans les arènes.Pour conclure cet avis, je dirais que Shenmue 3 m’a rappelé mes plus belles heures de jeux sur Dreamcast, j’ai totalement zappé les défauts d’ordres techniques tellement le voyage fut enivrant et immersif, il m’était pour moi impossible de lâcher la manette, j’ai même attendu 3 jours pour faire la dernière partie du jeu.Dernière partie d’ailleurs faite ce matin, et qui m’a littéralement fait craquer, le dernier jeu à m’avoir autant touché est The Last Guardian, se retrouver face à cet antagoniste si classe après 19 ans d’attente, c’est quelque chose d’assez fou, et indescriptible pour ceux n’étant pas spécialement fan de la licence. Ce personnage a 5 phrases de dialogues en tout et pour tout dans les 3 volets, mais il dégage une telle puissance qu’arrivé devant lui j’étais intimidé. Un duel tellement attendu qu’il laisse un léger goût amer, mais justement (et c’est là le but voulu par YS) qui donne envie de découvrir l’hypothétique Shenmue 4.YS ne déroge d’ailleurs pas à la règle et nous laisse sur un excellent cliffangher, comme les 2 premiers.Voilà c’était mon avis pour mon GOTG de cœur, et vous l’aurez compris, j’en attendais pas tant, (en étant réaliste avec toute les contraintes financières et matérielles) mais ce jeu m’a donné ce que j’attendais de lui et plus encore : Un Voyage initiatique au cœur de la Chine profonde.Merci Yu Suzuki, et comme vous le stipulez à la fin du jeu, je suis paré pour participer au projet Shenmue IV car il est d’ore et déjà à l’étude c’est certains.