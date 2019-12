Une photo de comparaison sur la taille, et là on vois clairement au moins.. La Séries X n'est pas immense du tout, surtout comparé à une PS4Faut arrêté le délire de certains et faut être honnête.Regardez :C'est déjà moins abusé je sais pasLà aussi on se rend compte :Ici on peut voir les entrailles de la bête