"L'équipe comprend ce que sont les prix raisonnables pour une console et ce à quoi s'attendent

les clients à ce sujet. En même temps, pour vous, nous innovons, nous

repoussons les limites de certains de ces domaines.



Nous ne partageons aucun détail sur les prix pour l'instant. Mais je dirai que nous sommes très

confiants dans ce que nous construisons, quelque chose qui établira une nouvelle

barre pour les attentes du jeu sur console."

"Le prix sera important, il est clair que le prix est une de ces choses que les gens veulent savoir. Alors

que nous observons l'évolution du coût des composants, des choses comme les tarifs et d'autres

choses, nous essayons de déterminer quel sera ce prix l'année prochaine.



Nous avons un point de prix en tête, je pense que c'est ce que nous allons faire. Mais nous voulons

nous assurer que tout se passe bien. On aura le prix dès que possible."

a annoncé sa console de nouvelle génération aux, baptisée auparavant ProjectScarlett, elle s'appelle désormais officiellement, la machine sera lancée durantles fêtes de fin d'année prochaine aveccomme titre de lancement.Toujours cheza indiqué un prix de lancement spécifique pour sa future console,cependant, ils ont fait allusion à combien elle devrait coûter., Partner Director of Program Management de, a déclaré précédemment que :a mentionné que le prix de lancement de la Xbox One a été une erreur à l'époque, la machine était 100$plus cher que la PlayStation 4, tout en étant moins puissante. Rappelons que la Xbox One a été vendue danspremier temps avec Kinect au lancement, l'une des principales raisons pour laquelle elle était plus cher.L'une des raisons pour lesquellesn'a pas parlé plus ouvertement du prix pourrait être que la décisionest toujours en évolution.a déclaré en juin dernier que le prix pourrait bien être affecté par denombreux facteurs, notamment la guerre commerciale du président Donald Trump avec la Chine.Voici ce que l'on sait officiellement des caractéristiques de la