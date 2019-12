Suite a l'avant première :Peter Sciretta (/Film) : "JJ Abrams a assuré. Il a été capable d'apporter un arc cohésif à cette trilogie, qui me paraît être une fin appropriée pour cette saga dans son ensemble. Je suis vraiment épuisé émotionnellement. Les fans de Star Wars seront très heureux. Abrams apporte une énergie magique à ces personnages et à leurs interactions. Je suis impatient de le voir à nouveau."Erik Davis (Fandango) : "Epique. Tout le film. L'Ascension de Skywalker est un final formidable, qui est vraiment rempli de tout. Action, aventure, réponses !!, humour, âme, amour, et réalisme. J'ai passé toute la seconde moitié avec des larmes dans les yeux ; une merveilleuse façon de terminer l'histoire des Skywalker."Dan Casey (Nerdist) : "Tout ce que je peux dire est "waouh". STar Wars : L'Ascension de Skywalker" est beaucoup de choses : horrifiant, plein d'espoir, violent, discrètement excitant, et rempli de la bonne sorte de fan-service. Mais avant tout, c'est une fin appropriée pour cette incroyable saga de plus de quarante ans. Ce n'est pas un film parfait, et je suis sûr que je trouverai beaucoup de choses sur lesquelles pinailler ces prochains jours et semaines, mais actuellement j'ai un sourire qui va d'une oreille à l'autre."Eric Eisenberg (CinemaBlend) : "Il y a de bonnes choses dans Star Wars : L'Ascension de Skywalker. Mais il y a plus de choses décevantes. Il y a un certain nombre de choix qui n'ont pas de sens, du fan service qui ne fonctionne pas, et des détails ignorés qui ne sont pas exploités. Je suis déçu."Germain Lussier (io9) : "Star Wars : L'Ascension de Skywalker contient tout ce que vous voulez et même plus. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour moi. J'ai adoré certaines parties, je n'en ai pas adoré d'autres, et je quitte le cinéma très, très tiraillé."Mike Ryan (Uproxx) : "Star Wars : L'Ascension de Skywalker est certainement le Star Wars le plus alambiqué. J'y ai aimé beaucoup de choses, mais la première moitié est tellement embourbée dans de l'exposition et de nouvelles intrigues et des bidules et des balises et des émetteurs, qu'on a l'impression que ça aurait du être raconté en trois films. Mes Star Wars préférés sont ceux qui prennent leur temps et se concentrent sur les personnages. On a l'impresion que toute la première moitié était de l'exposition. Ca devient meilleur ensuite. Et Lando assure. Mais il y a tellement d'intrigue qu'on a l'impression que c'est très précipité. Et ce qui concerne l'Empereur est vraiment bizarrehttps://www.starwars-universe.com/actu-17162-star-wars-l-ascension-de-skywalker-les-premieres-reactions-sont-divisees-.htmlEt d'autres sont carrément mauvais :At worst, I expected #TheRiseOfSkywalker to be a well made movie that I didn't like or whose story choices I disagreed with. I was not expecting a genuinely bad movie with video game plotting, thin characters, weak action and endless exposition of no consequence. Heartbreaking...https://twitter.com/ScottMendelson/status/1206832464770920448?s=19ça fait un peu peur, sachant que les 1ères vraies critiques ne sont même pas encore sorties