On ne présente plus l'acteur Danois qui à remporté cette semaine le prix de la meilleur interprétation pour son rôle de Cliff Hunger dans Death Standing au Game Awards, personnage énigmatique tout au long de l'aventure. En compagnie de Hideo Kojima , les deux hommes se sont prêté à une petite interview sympa parlant de l'ambiance de travail et de comment et pourquoi Kojima à choisie Mads pour le rôle, concept art exclusif..Low Roar - Easy way out trailer PSX 2016