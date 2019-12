Processor



Custom AMD Zen 2-based CPU (8x @ 3.6 GHz)

Graphics



Custom AMD Navi-based GPU (12 TF RDNA)

Memory



16GB GDDR6 RAM (13GB guaranteed for game developers)

Storage



NVMe SSD (we've heard read speeds of anywhere up to 2GB/s)

Video output



8K, 4K @ 120Hz

Optical drive



4K Blu-ray

Ports



Unknown

Color



Matte Black

Price



Unknown

Release date



Holiday 2020

Voici à quoi cela ressemble jusqu'à présent, sur la base des dernières informations, combinées à notre propre source, jusqu'à ce que nous obtenions une confirmation officielle.

Mix des infos Microsoft et des leurs.