Le remaster de Ys: Memories of Celceta sortie a la base sur Vita debarquera en occident. En effet Xseed sortira le jeu au Printemps 2020 avec en plus une petite edition collector contenant des artworks et une OST. Le jeu sera en 60fps et aura le dual audio.Pour le moment aucune date europeene mais il est certains que NISA s'en occupera.