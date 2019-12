Vous savez déjà que le prochain Forza Motorsport 8 est en développement depuis un petit moment déjà.Même si Turn10 a souhaité prendre un peu plus son temps cette fois-ci, le développement avance.Cet été, les développeurs avaient confirmé que Forza Motorsport 8 ne sortirait pas cette année.Dan Greenawalt, à la tête de Turn10, avait émis son intention de créer une vraie communauté autour de la course automobile plutôt que de n’être qu’un simple studio qui crée des jeux.Bien que le jeu n’ait pas de date de sortie confirmée, on se doute que ce Forza Motorsport 8 devrait être une belle vitrine pour la future Xbox Scarlett.C’est durant le stream dédié à Forza hier (durant lequel le Battle Royale a été annoncé) que les premières infos officielles sur cette suite sont arrivées.Chris Esaki directeur créatif chez Turn 10, a confirmé que cette session de test a été pour eux l’occasion de tester le nouveau modèle de pression des pneus ainsi que la température dynamique des circuits et son impact.Il a également insisté sur l’impact réel de la gomme sur la piste et précise que davantage d’informations sur le jeu seront communiquées en 2020.On espère au moins avoir une présentation des nouveautés de Forza Motorsport 8 lors de l’E3 2020.En bref vivement la Scarlett