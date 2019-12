Blague à partqu'attendez-vous pour ces TGA ?J'espère quelque chose concernant Bayonetta 3, surtout après un Babylon's Fall qui ne m'a pas vraiment saucé.Pareil hâte d'en voir plus sur Ghost of Tsushima.En ce qui concerne Metroid Prime 4 je pense que ça n'est pas encore le moment (ça fait qu'un an de développement maintenant) mais bon who knows.Après pour BotW 2 j'y crois pas trop en fait, Nintendo doit garder ses plus grosses cartouches pour ses ND histoire de toujours laisser un intérêt à leurs directs.Sinon le prochain perso de Smash c'est obligé qu'il y soit.On est en fin de gen et pourtant il va y avoir un bonne dizaine de "world premiere" comme ils disent, ça sera en grande partie des jeux de la next gen vous pensez ?Pour rappel c'est demain (nuit du jeudi au vendredi) à 2h30 en france métropolitaine les nominés sont Control, Death Stranding, Outer Worlds, Sekiro, Smash Bros et RE2 Remake, autant dire que quoiqu'il arrive, le sel sera présent après la nomination