Après Two Point Hospital qui sortira Day-One dans le XBOX Gamepass c'est le profil Twitter de Xbox South Africa qui a a publié une annonce / vidéo Game Pass qui montrait un tas de titres AAA sortis et à venir. L'un d'eux était Cyberpunk 2077, ce qui pourrait suggérer que le mastodonte de CD Projekt Red arrive au service d'abonnement Xbox Game Pass de Microsoft lors de sa sorti. Peut-on s'attendre a voir plus de gros tiers AAA débarquer le jour de leur sortie dans le service dès 2020 ? A prendre avec des pincettes mais ça reste plausible on voit déjà de nombreux titres de Capcom / Square Enix et autres débarquer assez rapidement dans le service qui prend de l'ampleurs d'années en années.