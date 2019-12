Franchement, vous connaissez une chanson plus recherchée que celle du Pokérap ? :3







Bon pour ceux qui trouvent que je triche... Et ils ont raison, puisque c'est la musique d'un animé tiré d'un jeu, voici LA MUSIQUE DE LA WAIFU INTERNATIONALE, J'AI NOMME DONNA !!! Elle est dans Pokémon Shield/Sword, du coup... Là c'est combo gagnant !







Allez, on s'enjaille ! Pinnn lin pin piiiiinnnn !



Bonus : Arquion vous propose de vous enjailler sur Mysterious Being :