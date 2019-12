Salut,Ouais pour celles et ceux qui ont vu mon article d'hier y'a eu un prob. En fait Vergeben et sa source se sont mal compris lors de leur dernier échange concernant les persos qui ne seront pas le prochain DLC (en gros la source a listé des éditeurs de persos déconfirmés mais en fait c'était juste les dits persos). Par conséquent la liste des persos dégagés est moins grande (beaucoup moins grande lol).En gros oubliez la liste d'hier, voici la liste des persos dégagés :-Tous les persos Bandai Namco-Tous ceux de Level-5-Tous ceux d'Ubisoft-Tous ceux de Falcom-Tous ceux de Nippon Ichi Software (NIS)-Gordon Freeman-Doomguy-Geno-Scorpion-Ryu Hayabusa-Arle Nadja de Puyo Puyo/Madou Monogatari-Sakura de Sakura Wars-Crash Bandicoot-Tracer d'Overwatch-Reimu Hakurei de Touhou Project-Kat de Gravity RushCe qui laisse à nouveau une chance (maigre) à Monseigneur Arthur !Bon je retourne manger mes croquettes tofu-épinard-gingembre moi, à plus !