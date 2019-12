Il semble que Halo : The Master Chief Collection se vend comme des petits pains. D'après les tableaux de sondage, cette collection s'est vendue à plus de deux millions d'exemplaires en seulement deux jours.



Bien sûr, ce chiffre comprend toutes les pré-commandes pour cette collection, donc cela ne devrait pas vraiment nous surprendre. Néanmoins, cela montre clairement la forte demande sur PC pour cette franchise particulière. Et, pour être honnête, nous sommes presque sûrs que Microsoft est ravi de ces chiffres.



Selon les graphiques, le jeu a également eu un pic de 161 024 joueurs. De plus, la collection a des commentaires très positifs sur Steam.



Halo : Reach est la première partie de la collection Halo : The Master Chief qui est actuellement disponible sur Steam. Bien que le jeu ait l'air daté, il fonctionne extrêmement bien sur la plate-forme PC. Nous avons déjà publié notre article sur l'analyse des performances des PC, alors n'oubliez pas de le lire.