HelloBon, je ne sais pas du tout si ça interesse des joueurs ici, mais il y a un service pour joueur PC qui permet de récupérer des jeux PC pour pas trop cher. Actuellement, les jeux sont :SOULCALIBUR VIYakuza KiwamiMy Time at Portia5 jeux non encore révélés (surprise !)Le truc, c'est qu'à partir du 6 décembre, cet abonnement n'existera plus, remplacé par un plan à 15$ pour 3 jeux ou 19$ pour 9 jeux... A voir.Mais là où c'est magique, c'est que si vous vous abonnez avant le 6 décembre (date de lancement du nouveau plan), vous aurez le prix actuel et un statut "early access" et vous aurez le statut premium + 1 jeu en plus pour le montant actuel, c'est à dire 12$/mois !Je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup, je me suis lancé de mon côté pour tester, on verra bien, je ne force personne à s'inscrire (ça reste la loterie hein) mais je voulais partager l'info pour ceux qui ont déjà gouté à ce service et qui ne seraient pas au courant.Dernier détail : vous pouvez mettre en pause votre abonnement (dans le futur ou immédiatement), vous aurez tout de même accès à ce fameux plan classique, par contre, si vous annulez votre abonnement, vous ne pourrez plus y souscrire à nouveau.Ce service est exclusivement pour les joueurs PC, et contrairement au Game Pass, vous gardez les jeux même en arrêtant votre abonnement (et du coup, bah j'ai Soul Calibur VI sur PC MAIS SANS LES DLC BORDEL JE VOULAIS 2B).NDLR : Oui c'est un lien parrainé, et si vous ne voulez pas passer par ce lien, rien ne vous empêche de vous connecter directement au site et de vous y inscrire (pour couper court à ce futur débat en commentaire).