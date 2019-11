Je sais pas si certains ici suivent la série mais putain cette épisode était MAGISTRALE ! limite tu peux le mettre en One Shot et mettre en avant ce qu'il raconte vu que c'est l'épisode le plus en lien avec le comics . cette ambiance avec ce retour dans le temps et la colorimétrie utiliser, c'est juste parfait ! j'avais l'impression de me retrouver presque dans ce moment dans Fallout 3 ou on rentre dans une machine et tous est noir et blanc , la musique similaire aide aussi bien sûr . enfin bref les thèmes abordés , les acteurs de cette épisode , les scènes de baston , tous est dingue dans cette épisode que je vais remater obligatoirement !