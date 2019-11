I always feel sad when asked by young anime fans at overseas events that "I want to enter the Japanese animation industry, what should I do?" It's not a very recommendable environment.



No matter how much you like anime, it is not advisable to come to Japan and participate in anime work. Because the animation industry is usually overworked T_T



Japanese animation is surprisingly low budget. But the quality is high. That is because they have low wages and work long hours. Even if it is impossible, the budget will not go up.

The environment is the most difficult for beginners. There is almost no employee system. However, there is no time to go to bed. Everyone works for a long time and finally earns 80,000 yen. Many are supported by parents. Make an animation using the creator's parent's money.

If the cartoon sells, money will be paid. Anime is different. The animator doesn't matter if the anime sells. There is no royalty or income distribution.



Even if you use a regular version of DVD, our creators have no system for money at all. Most of the animation works are collected by the "Production Committee" method, and the sales are also distributed.

Salut les gens, je refais un petit partage d'article comme j'aime bien faire de temps en temps ! Sauf que cette fois on va parler d'animation.Parce que les, ça en fait rêver pas mal, et c'est normal ! Au point où nombreux sont ceux qui voudraient se lancer dans une carrière dans l'animation au Japon (et certains ici ont réussi, suivez mon regard). Pourtant Terumi Nishii, une dessinatrice qui bosse dans le milieu et qui ose s'exprimer un peu plus que les autres, déconseille fortement aux étrangers de venir réaliser leurs rêves et de travailler dans un studio d'animation au Japon...Pourquoi tant de haine ? Ne souhaiterait-elle pas partager son amour pour les animes avec de vulgaires occidentaux qui de toute façon n'y comprennent rien ? Fait-elle donc preuve d'un racisme primaire ?C'est tout le contraire, si elle le pouvait elle accueillerait les fans d'animations de par le monde.Le problème, c'est que la réalité du milieu ne le permet pas... C'est ultra-bouché, vu qu'il y a déjà beaucoup trop de fans japonais qui veulent se lancer dedans. Pire, elle dénonce (une fois de plus) les conditions de travail désastreuses avec des budgets très bas, et surtout, les salaires ridicules des animateurs, qui sont plus bas que ce qu'on pourrait gagner avec un boulot d'étudiant !Concernant la paye, elle estime qu'un animateur (poste le plus bas dans un studio, mais aussi le plus courant) est payé... 80 000 yens, soit environ 668€.Beaucoup d'entre eux vivent donc encore chez leurs parents, qui financent leurs dépenses quotidiennes.Elle explique aussi un peu comment sont rémunéré les studios et productions, à savoir via les ventes de DVD et goodies, mais malheureusement, aucun système de royalties ne vient récompenser sur le long terme les oeuvres marquantes ou les dessinateurs talentueux. Tout l'argent est redistribué aux employés par les productions.Vous pensiez donc qu'acheter 5 fois l'intégrale de de votre série favorite allait permettre de soutenir financièrement le studio ? Rien n'est moins sûr...Elle dit plus de choses sur l'article, je vous invite à aller voir (je peux pas tout traduire non plus ^^').Bref, tel que le système est fichu actuellement, il n'y a pas d'espoir de voir les bénéfices s'agrandir pour les studios, et par conséquent de voir les salaires augmenter et les conditions de travail s'améliorer. Et Terumi Nishii n'espère qu'une chose, c'est que dénoncer tout ça finisse par faire bouger les choses.Voilà, comme vous je regarde pas mal d'anime, et autant je peux avoir du mal avec le contenu ou la direction artistique de beaucoup de productions modernes, autant ça me fait mal de voir que les choses n'ont pas évolué depuis plus de 10 ans (oui, le problème était déjà présent... en moins pire, sans doute) et qu'à cause de cela, il sera de plus en plus difficile de proposer des œuvres originales qui sortent des sentiers battus.Pour corroborer cet article, voici une vidéo d'Asian boss (aussi en anglais, désolé) d'une interview d'une animatrice japonaise :Evidemment, ce n'est (espérons-le) pas le cas dans tous les studios d'animations (d'ailleurs pour ceux qui bossent dedans, n'hésitez pas à faire part ici de votre témoignage) et les conditions sont visiblement meilleures dans le JV ou même en tant que mangaka.Quand à ceux qui envisageaient une carrière là-bas, à mon avis vous avez plus de chance de réussir votre carrière en tant qu'importateur de beaujolais nouveau qu'en tant qu'animateur... :sBon, à quand la révolution ?