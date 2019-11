Le jeu est loin d'être parfait, avec pas mal de défaut technique (manque un sacré budget), mais pour sont histoire, la magie que nous offres cette épisode est toujours au rdv, j'ai qu'une hâte c'est que Deep Silver/KochMedia fasse un deal et finance les suites de Shenmue avec plus de budget et la c'est parfait















Histoire de faire encore un peu de pub pour le jeu car il le mérite