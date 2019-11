Télé & Cinéma

Si il y a bien une série télé qui étais de qualité mais qui laisse son spectateur sur sa fin et également sa faim c'est bienLe Caméléon (The Pretender) est une série télévisée américaine en 86 épisodes de 42 minutes, créée par Steven Long Mitchell et Craig Van Sickle et diffusée du 19 septembre 1996 au 13 mai 2000 sur le réseau NBC. En France, la série a été diffusée du 4 avril 1997 au 10 février 2001 sur M6 dans le cadre de La Trilogie du samedi.La vidéo ci-dessous présente bien les bons et mauvais point de la série avec les regrets qu'on peut avoir à son encontre.Vous aussi cette série vous a frustré ? Moi oui. Jarod n'a au final jamais pu rejoindra sa famille, Mlle Parker n'a jamais su réellement pour sa mère et qu'est-ce qu'au final LE CENTRE ??? Une série pépite qui a été gâchée par des scénariste en manque d'ambitions.