Bon RDR 2 vient de sortir sur PC et forcement ça envoie... et renvoie ma version PS4 Pro à la niche.Après voila, je me suis relancé TW 3 ce soir car c'est le jeu qui est visuellement jusqu'à aujourd'hui celui m'impressionne le plus. Du moins dans mes souvenirs car je n'y ai plus joué depuis quelques mois et je voulais me rafraichir un peu la mémoire, voire si ça tient encore la route face au dernier de R*Bon pas de suspense, je parle pas de la version SwitchPas plus de la version standard sur PC même si elle reste dans le haut du panier encore aujourd'hui.Mais voilà comment une config musclée peut faire tourner un TW3 copieusement moddé en 4k avec:- plus de 15GO de textures et modeles 3D retravaillés- un nouveau moteur pour la gestion des éclairages et des ombres plus performant- ajout de 2 nouveaux modes au dessus de l'ultra qui est le max en vanilla : extreme et ultimate (distance d'affichage, effets graphiques, qualité de l'eau, etc... boostés) les screens sont fait avec le mode ultimate.- un petit reshade maison. Je voulais juste ne pas trop dénaturer le jeu de base (comme bcp le font avec du DOF à fond les ballons, des couleurs criardes à en pleurer...), simplement le rendre un peu plus réaliste avec à l'inverse des tons un peu plus froid, un peu moins coloré et plus sombre qui je trouve, colle mieux à l'ambiance mature du titre.Quelques screens maison, vous en pensez quoi? RDR 2 PC dans les cordes par un jeu qui a bientot 5 ans?PS : pour la trentaine de screens c'est ici : https://imgur.com/gallery/ke4UsX0