Bon faut que j'arrête mes conneries, je voulais le skin de Sombra de la Blizzcon 2018 ! Ca m'a pris 5 heures à farmer, vu qu'évidemment, je voulais faire du compétitif only (bilan positif en plus j'suis à mon season high. Yeah) ! J'commence à être doucement hypé pour Overwatch 2 !

Who likes this ?

posted the 10/30/2019 at 03:19 AM by suzukube