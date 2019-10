Ayant été un grand fan de la saga Metal Gear Solid depuis la ps1 et ayant adulé Hideo Kojima comme the "god" of video games.

Aujourd'hui je vois en lui un réalisateur de film raté ou de série B. Genre le gars il veux faire un truc mega stylé, dark et compliqué pour au final nous sortir un truc pourris.

A l'époque de la ps1 c'était quelques chose de novateur (je ne compte pas Snatcher et Policenauts qui n'est jamais sorti chez nous) de crée un jeu vidéo aussi énorme qu'MGS. Un jeu qui est aussi un film c'était fou y avais rien de comparable a l'époque.



Faut aussi se mettre en contexte de l'époque, j'avais 10 ans et comprenais rien a l'histoire mais dans mes yeux d'enfant c'était génial, genre le truc qui se veut méga compliqué avec des robots, complots en tout genre.



Bref aujourd'hui j'ai 31 ans et après un MGS5 supeeeeer décevant (merci aux marketing qui me vendait du rêve), je n'oublierai jamais une phrase de Julien Chièze qui disais dans un des podcast sur gameblog qu'MGSV était génial et que oui il répondais a toutes nos questions sur la saga MGS et qu'il clôturais super bien la saga, j'y ai cru mais après mettre fait avoir je me suis dis plus jamais.



Et la Death Stranding putain vous y croiyez encore??



Au moins dans MGS et Zone of the Enders y'avais du gameplay mais la je vois que dalle!!