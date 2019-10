Je comprend absolument pas les critiques sur le jeu comme quoi ça fait "vieillo"Je n'ai jamais toucher au jeu avant ce remake et même si certes la caméra n'est pas parfaite (mais on s'y fait) ça ne me gêne pas du tout, ça pourrait être un jeu d'aujourd'hui, la maniabilité est très bonne.Sans parler de l'atmosphère, l'ambiance, l'univers, les musiques qui sont tout simplement fantastique.Et graphiquement c'est très beau !Un jeu sous noté pour moi, il mérite amplement 16/17 sur 20, c'est un véritable plaisir d'y jouer et découvrir ce monde enchanteur.