Let's Play

Toujours adepte des inferiors versions, je me lance dans Atelier Ryza, sur Nintendo Switch, qui dispose vraiment d'un gros up graphique (mais pas du moteur physique malheureusement... Enfin hormis CES CUISSES BORDEL ON DIRAIT DES JAMBONNEAUX) et d'un "nouveau" système de combat (enfin différent de celui de Lulua) et surtout... J'ai hâte de commencer l'alchimie qui semble être le plus complet jamais conçu dans cette série ^^ !Le jeu sort le 1er novembre prochain, sachant qu'une figurine de la nouvelle waifu de la série est disponible chez Play-Asia.com ^^ ! Elle est vraiment pas chère, j'hésite à en acheter 2 pour équilibrer mon armoire...