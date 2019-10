Avec la disparition des dirigeants légitimes de l'enfer, les démons restants reconnurent Nimrod comme leur chef, parce qu'il était la seule âme qui pouvait dominer l'esprit de la puissante Bête. En élevant son nouvel empire des cadavres des pécheurs, le nouveau roi, avec sa nouvelle reine Vydija, réussit à contrôler le chaos laissé par les anciens souverains.



Le nouveau titre ne convenait pas à la Succube. La vie de luxe et la marche sur des tapis cousus de peaux de martyrs n'était pas pour elle, alors elle a choisi une vie dans le désert de l'enfer.



Au cours de ses voyages, la nouvelle reine rencontre le puissant Baphomet qui, avec son armée, va prendre l'âme de Nimrod. Capturée, mutilée et trahie par sa propre espèce, Vydija n'a plus qu'un seul but qui compte : la vengeance !