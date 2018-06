Agony : le studio au bord du gouffre

L'équipe polonaise derrièrea vécu le chaud comme le froid. Après une campagne Kickstarter amplement réussie (financé à plus de 300 % de l'objectif souhaité), le précité s'est « légèrement » fait tabasser par la critique et les joueurs, et les ventes ne semblent d'ailleurs pas être au rendez-vous puisque le développeur annonce aujourd'hui rencontrer des problèmes financiers tels qu'ils ont dû annulerPour rappel, il s'agissait d'une sorte de version Director's Cut (et surtout non censurée) qui devait être livrée via Steam, comme une édition à part entière ou sous forme d'un DLC gratuit (voir à très faible coût) pour ceux qui possédaient l'original.Le studio a tout de même eu le temps de lâcher un patch pour les versions Xbox One X (bientôt en ligne) ainsi qu'un deuxième qui arrivera normalement dans la semaine sur tous les supports.