Avec désormais plus de 320 employés sous son toit, Avalanche Studios commence à être un sérieux acteur de l'industrie vidéoludique. La firme, à qui l'on doit la saga, planche actuellement sur un nouveau titre : à vrai dire, on ne serait même pas surpris si elle en avait plusieurs sous le capot, une méthode déjà employée par le passé.Bref, c'est en fouillant les offres d'embauche de la société que l'on peut se rendre compte d'une proposition de poste en tant que Build Engineer dans la branche new-yorkaise. Son but ? "Travailler sur projet non annoncé pour les consoles next-gen et le PC’’ , soit la PlayStation 5 et la Xbox Scarlett.Les paris sont ouverts.