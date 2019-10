Dans la série des objets inutile et donc indispensable, voici un mini Pikachu plus vrai que nature !



Vendu 20€, soit à peine plus qu'un Amiibo, ce petit Pikachu vous aidera à egayer vos parties d'Overwatch sur Nintendo Switch - ou pas, vu que le chat vocal ne sera probablement pas disponible... Ah Ah Ah !







Sinon je l'ai acheté au Japon, je ne suis pas sûr que cela soit disponible en France ?