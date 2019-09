divers

C'est via Twitter que l'analyste Mat Piscatella a relayé des données NPD sur le classement des meilleurs ventes aux Etats Unis sous forme de deux tableaux. Le premier classant les meilleurs ventes Xbox One tandis que le second liste les meilleurs ventes parmi les jeux Microsoft (Xbox One et PC réunis).Si le premier tableau n'apporte aucune surprise tant la domination de GTA et de Call of Duty est une évidence pour tous, le second est déjà plus intéressant. Ainsi, malgré, le nombre important de personnes qui clament haut et fort que Halo a perdu de sa superbe, il s'avère que la franchise crée par Bungie reste, aujourd'hui encore, la série la plus populaire de la firme de Redmond. En effet, Halo 5 Guardians et la compilation Halo The Master Chief Collection sont respectivement premier et second du classement. Autre élément intéressant, la série Forza Horizon semble avoir détrôné son pendant simulation, Forza Motrosport, dans le cœur des joueurs.La piraterie made by Rare s'offre une honorable septième place, prouvant que cette nouvelle licence à su trouver son publique et s'est plutôt bien vendu malgré son statut de premier jeu first party à avoir intégré le Game Pass dés le jour de sa commercialisation.State Of decay 2 intègre de justesse ce top 10, mais la performance est quand même à saluer puisque ce classement ne prend pas en compte les ventes unitaires mais les revenus issus des ventes. Un jeu comme State of Decay 2 étant vendu moins cher que la moyenne des autres jeux doit donc faire plus de ventes pour intégrer le classement.Enfin, ces données s'arrêtant à Aout 2019, Gears 5 n'est évidemment pas pris en compte, mais la série est tout de même dignement représentée avec Gears of War 4 qui se positionne quatrième de ce classement.01- Halo 5: Guardians02- Halo: The Master Chief Collection03- Forza Horizon 304- Gears of War 405- Forza Horizon 406- Forza Motorsport 507- Sea of Thieves08- Forza Motorsport 609- Forza Motorsport 710- State of Decay 2