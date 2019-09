Petit article rapide.Depuis hier, je tape uniquement du multi (je fais la campagne ce soir) mais autant la Horde, j'ai pas de prob à rejoindre puisque tu peux choisir ton lobby, autant les deux autres modes, j'en chie grave.A plus d'une reprise, après avoir choisi son perso, je reste là à voir le compteur de "création du salon" tourner dans le vide.En Escape par ex, il faut que "j'annule" pour que ça lance ensuite quelque chose, mais parfois ça foire et je retourne au menu principalAprès c'est ptéte les effets du launch mais j'aurais souhaité savoir si je suis le seul dans la même galère(bon après, heureusement que ça s'est réglé pour la connexion car hier, ça m'a affiché au début un ping d'environ 300 pendant 2 partiesavant de se stabiliser enfin)

posted the 09/06/2019 at 07:36 AM by shanks