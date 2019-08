La troisième figurine Xenoblade Chronicles 2 réalisée par Good Smile Company, KOS-MOS Re:, a désormais une date de sortie : pour les fans de la licence Xenosaga, elle sera disponible en Mai 2020.Les précommandes pour commander directement sont disponibles, mais il y a une deadline au 23 septembre pour vous décider. Passé la date il faudra compter sur les stocks des divers revendeurs. Pour le prix de 247€ (Play-Asia).Moi je passe mon tour, j'aurais aimé voir la "3e forme" de vous avez qui. Même si je n'ai pas pris les figurines de Pyra et Mythra par flemme de pleurer mon compte bancaire haha (mais faudrait vraiment que je les trouve un jour).

posted the 08/29/2019 at 05:39 PM by masharu