Juste une petite mise en route : La première journée de la DEVCOM 2019 s'est achevée hier, et si j'avais espéré que cette vidéo s'upload durant la nuit, Windows 10 et ses mises à jour forcée ont décidés d’interrompre mon upload, je me permet de vous mettre un peu en avance (je pense que ce sera disponible à 8h30) mon Vlog "Day One" Partie 1 sur la Devcom 2019 ! Ne vous attendez à rien d'extraordinaire ou vous allez être déçu... Pour la partie 2, je tenterais de l'uploader sur place si je peux, tout en tournant la "Day Two".



Ptain, j'savais pas que 0,5 Mbit/s c'était "SI" lent, j'ai l'habitude du 300 MBit/s, j'ai envie de pleurer T___T !



Place au Vlog partie donc, en attendant la partie 2 qui devrait arriver dans la matinée (sur la chaîne Youtube du coup... Je ferais peut être un article dessus ce soir).







J'ai également quelques séquences de gameplay à uploader, mais je ferais ça depuis le Koelmesse et ça devrait POP sur la chaîne Youtube petit à petit. Je vous ferais un article pour les "gros" jeux.



Bon début de semaine à tous !

Otakugame FR - https://www.youtube.com/channel/UCrrXYo8N0r26rrPrAcLAuNA