On croise les doigts pour que tout cela ne mène pas à du vent mais ça commence à faire beaucoup.Septembre :- 8 & 9 : invitation des fans japonais à tester le prochain « Resident Evil » (canon, remake, spin-off ?)- 20/21 et 23/24 : même chose pour les américainsEt maintenant on nous annonce que :Tout cela avec le TGS en plein milieu (12 au 15 septembre) sans oublier la présence de Capcom à la conférence GamesCom ce soir (même si ça peut être simplement pour MH Iceborne).J'espère au moins du teasing qui fait mouiller

posted the 08/19/2019 at 03:01 AM by shanks