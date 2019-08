Anime

Dès les premier trailers de la série Netflix Saint seiya et toujours lorsque la série TV est sortie, ça a gueulé sur le fait que les Chevaliers de Bronze affrontaient des humains armée de mitrailettes, des Tank et autre bombardiers armés de missiles.

Pire même dans la série, les Chevaliers disaient même que si ils se prenait un des missile du Bombardier, ils seraient mal.

De quoi faire hurler les fans pour qui ces personnages sont trop surhumains pour ça.



Et pourtant, la série de 1986 et le manga ont clairement évoqué les capacités des Chevaliers et la résistance de leur armures.



Dans Saint Seiya, ce qui détermine la puissance de frappe des personnages est leur vitesse, c'est leur force cinétique qui fait les dégâts.



Hors un chevalier de bronze frappe à la vitesse du son soit environ 340 m/seconde.

Cette donner permet d'ailleurs d'expliquer comment les chevalier peuvent porter des attaques à distance, soit ils se deplacent carrément et retournent à leur place mais leur déplacement sont à peine visibles vu qu'ils ont moins de 50 m à faire et peuvent faire l'aller retour en moins d'une seconde, soit c'est simplement l'air propulsé à cette vitesse qui est en fait l'attaque.

En effet, de l'air propulsé à 340 m/s, c'est 3 fois plus fort que les vents des tornades les plus fortes(qui tournent aux alentour de 110m/s)



Et la nous allons nous poser une question? A quel vitesse est propulsé une balle de mitraillette?



D'après Wikipedia, la vitesse à la bouche d'une balle de mitraillette est entre 1000 et 1500 m/s, soit entre 3 et 5 fois la vitesse d'une attaque de Chevalier de bronze.

Et même si les balles sont ralenties par le frottement de l'air, sur les 50 à 100 mètres qui les sépare des Chevaliers dans la série, cette perte de vitesse est minime(une balle tirée par un pistolet peut mettre 2 km à être arrêtée par le frottement de l'air et sa vitesse est seulement entre 250 et 500 m/s)



Bref autant dire que les balles de mitraillettes sont réellement un danger pour des Chevalier de Bronze voir d'Argent, que ce soit par leur vitesse ou les dégâts provoqués par leur énergie cinétique. Pas aussi gros qu'une attaque de chevalier vu qu'une balle n'a pas la taille et la masse d'un poing, mais tout de même non négligeable.



Mais, qu'en est-il d''un tir de Tank ou d'un missile.



Un Obus de Tank est certes un peu plus lent d'une balle de mitraillette (entre 800 et 1000 m/s soit tout de même 3 fois la vitesse d'un chevalier de Bronze), mais sa masse lui donne une force cinétique autrement plus grosse.

Certains obus modernes peuvent approcher les 100 kg, donc à la vitesse où il est projeté, un chevalier de en encaissant un prendrait davantage de dégâts que si il était chargé à pleine vitesse par un Chevalier d'argent.



Pour les missiles Air-Air tirés par le bombardier, c'est encore pire, les missiles Air-Air sont auto propulsés, ils ne ralentissent donc pas à cause du frottement de l'air tant qu'ils ne sont pas à court de carburant, leur masse varie entre 80 et 600 kg et leur vitesse varie entre mach 3 et Mach 6.

Bref autant dire qu'il y a de quoi atomiser une Chevalier de Bronze et même sans problème un Chevalier d'Argent.



Et là, vous allez me dire, oui, mais ils ont leur armures, Elle les protège et ils sont à l'abri des dégâts non provoqués par du cosmos.



Et à cela, je réponds: Non



Dans La saga Chevalier d'Argent, les plus grosses blessures que reçoit Seiya ne viennent pas d'un Chevalier, mais d'une grosse chute alors qu'il a son armure(il se casse d'abord le poignet, puis reste dans les vapes plusieurs heures et doit séjourné à l’hôpital à cause de ses blessures).

Donc, les chevaliers ne sont pas à l'abri de dégâts ne venant pas d'un autre chevalier.



De plus, vu qu'une armure de bronze peut se briser suite à un impact à la vitesse du son, elles ne sont guère plus résistante qu'un gilet pare balle en Kevlar qui peut arreter des impact 2 à 3 fois plus fort.

Kevlar qui d'ailleurs gèle à une température inférieure à celle d'une armure de Bronze (une armure de bronze gèle à -150°, là où il faut descendre à -196° pour affaiblir du Kevlar et bien plus bas pour le geler)



Bref, un homme équipé d'une armure en Kevlar et armé d'une mitraillette peut sans problème lutter avec un Chevalier de Bronze et peut même être dangereux pour un Chevalier d'Argent(qui eux même ne valent rien contre des Tanks ou des Missiles).

Seul la classe des Chevalier d'Or est réellement intouchable(d'ailleurs Aiolia ne se protège même pas dans la série Netflix quand on lui tire dessus)



Alors je sais que ça ne fait pas rêver, mais au vu des règles créé par l'auteur dans son manga, opposer des humains normaux armés n'est pas idiot.

Ce qui serait idiot, c'est que quelqu'un au courant de la puissance des chevalier n'en profite pas pour utiliser la technologie pour rivaliser avec eux.



Et au passage cette analyse confirme aussi une nouvelle fois que seul les Gold Saint valent quelque chose.