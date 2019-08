Bon... La question à la con de la soirée, quel est votre rendu préféré ?



Extrait 1





Extrait 2





Extrait 3





Extrait 4





Bon, je vous emmerde avec mes questions existentielles, c'est pour... Expérimenter.



D'ailleurs, pour ceux qui ont un TZ80 (je pense que ça marche avec le TZ90 et le TZ200), je vous ai mis en commentaire de la vidéo la procédure pour déverrouiller le 30 fps / 60 fps grâce à la puce cachée de Panasonic.



[EDIT] Plus de précisions : en fait, j'ai voulu acheter une OSMO Pocket à cause de la stabilisation en 4K, sauf que... J'ai eu une petite aventure qui a fait qu'au final, ça s'est pas fait. Mais du coup, je me suis rappelé que le TZ80, y'a peut être moyen d'améliorer la qualité d'image et BINGO : On peut le passer en mode développeur en là il peut faire des vidéos en 60FPS et en 4K ! Donc là, je fais des essais, mais y'a des chances que j'y revienne (j'adore cet appareil, c'est juste que les 25 fps, c'est un format batard (ni du 24fps, ni du 30fps), ça donne un rendu "à 2 pattes" sur Youtube, mais visiblement, je suis le seul à ressentir cela ^_^ !



L'Osmo Pocket, c'est @Yurienu qui m'a mit ça dans la tête avec sa vidéo du Japon xD ! Ca a l'air de rendre pas trop mal comme vidéo, mais en même temps, j'ai peur que ce soit aussi dû au filtre vidéo sur la... vidéo.



J'vous raconte souvent ma vie, mais merci de vos commentaires de façon global, ça m'aide dans mes décisions (par toujours facile d'avoir du recul).