Avec le film de Quentin Tarantino " Once Upon time in Hollywood " qui sortira la semaine prochaine , ce documentaire nous permets de découvrir ou redécouvrir les origines de ce personnage intriguant autour duquel plusieurs mythes font encore aujourd'hui débat . Charles Manson le chef , le gourou , le hippie , l'assassin , le détraqué mentale ... l'homme aux multiples casquettes , Reportage .



Rétrospective sur Charles Manson pour les 50 ans des meurtres de Cielo Drive, le 9 août 1969.

Ce documentaire a été financé grâce au public Pad A Wam, et bénéficie d'une sortie au cinéma grâce à Olivier Belbeoch. Un immense merci à vous.