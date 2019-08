revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2020, le revenu net total de la compagnie pour le premier trimestre a atteint 540 millions de dollars. Ce dernier est en hausse de 46 % parrapport à l'an dernier et dépasse largement les perspectives antérieures pour le trimestre,qui se situaient avant entre 310 et 360 millions de dollars.Cela est dû en grande partie àqui ne faiblit pas et continue de connaitre un succès encore plus grand cetrimestre grâce au lancement du, qui a été le plus grand lancement du jeu àce jour, avec des utilisateurs actifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels records. Il est égalementintéressant de noter que le jeu de base,, a dépassé les 110 millions d'exemplaires.Les autres jeux ne sont pas en reste avecet ses 12 millions d'unités.s'est maintenant vendu à environ 25 millions d'unités et, le titre le plus vendu de la série, c'est plus de 5,5 millions d'unités.