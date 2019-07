Les plus:

-Graphiquement impressionnant

-Un design épuré, stylisé

-Quelques personnages intéressants dans leur construction et évolution

-Une mise en scène globalement intéressante et raffinée...





Les moins:

-...trop souvent malmenée par des situations grotesques

-Un scénario sans surprise, mal exploité et une impression d'avoir fait tout ca pour rien avec une non-fin

-Les QTE

-Rater les QTE ne semblent pas affectés les situations. lol

-David Cage n'a rien compris à ce qui fait un androide un androide. Asimov est retourné dans sa tombe.

-Du mélodrame partout histoire de tirer la larmichette au joueur, mais bon c'est raté quand ca sort de nul part

-Les phases de walking simulator pour passer d'une cinématique à une autre

-Les choix peu nombreux

-Les zumains cé des méchan. David cage, 8 ans.



Globalement ca se suit sans trop de soucis quand on ferme les yeux sur l'écriture des dialogues et de l'histoire, on aurait pu même éviter les phases de gameplay totalement indigestes qui freinent et limitent la progression des cinématiques.



Parce que franchement, c'est ni un bon jeu vidéo, ni un bon film d'anticipation/science-fiction, mais il se dégage quand même un petit quelque chose qui nous dit que ca va peut etre nous surprendre. Et la surprise c'est qu'il n'y en a pas, tout est prévisible, d'une lenteur abyssale pour nous faire "aimer" ces androïdes dans un début de jeu terriblement long (fais le ménage pendant 10 min avec des QTE--> WTF).

Alors on finit forcément déçu d'avoir joué à un jeu qui parle d'une révolte androïde alors que la révolte sort de nul part et n'est jamais justifié du point de vue du programme logiciel, que beaucoup de choses sortent comme un deus ex machina pour faire avancer le scénario, et le pire de tout c'est que les androides déviants se comportent et parlent comme des humains et l'on voit jamais leur évolution de machine à être intelligent et sensible.



Tout sort du chapeau magique de David Cage. Mais bon après tout, il a toujours fait comme ca, c'est son style.



5/10