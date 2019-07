En tombant par hasard sur Meghan Yeah qui a découvert Halo en juillet 2018 (mieux vaut tard que jamais), je me suis rappelé à quel point ce jeu était bon !Le plus marquant, ça reste le sound design des armes, avec ces petits beep beep beep et ces sont de lasers qui se rechargent... Que de souvenirs !Bref, tout ça m'a donné envie de me remettre sur Halo 5, mais cette fois-ci sur Xbox One X (je l'avais terminé sur Xbox One Fat et je l'avais trouvé plutôt bon d'ailleurs). Ca me permettra peut être de le redécouvrir sous un autre angle, en attendant le prochain Halo Infinite !Mine de rien... J'ai hâte quand même de voir le prochain épisode, ainsi que Gears 5 : Ca fait longtemps qu'on a pas eu de licence majeure de retour chez Microsoft