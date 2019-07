Après des années de disette nous autres fans de Contra/Probotector sommes relativement gâtés en ce moment, en effet après la sortie de la compilation Contra voici que le développeur Joymasher ( à qui on doit Odallus et Oniken ) nous offre le magnifique Blazing Chrome !Sorte de suite spirituelle de Contra Hard Corps ( l'opus megadrive) le jeu puise en effet son inspiration dans ce dernier ainsi que dans contra 4 (un opus DS développé par way forward, un must absolu à faire absolument) ainsi que dans Metal Slug !Avouez qu'il y a pire comme inspirationLe jeu vous propose deux personnages jouables directement, ainsi que deux autres à débloquer plus tard ( des ninjas, on reste bien dans le trip 90's ) afin d'aller nettoyer six niveaux à l'aide de quatre armes différentes auxquelles s'ajoutent trois drones aux caractéristiques distinctes, le tout dans un jeu en pixel art du plus bel effet avec une bande son vraiment agréable.Le jeu est vraiment bon, très respectueux des codes du genre, la difficulté est présente, jamais injuste, mais elle saura quand même vous donner du challenge.A noter que trois niveaux de difficultés vous sont proposés, modifiant le nombre de vie et de check points.Si on peut regretter l'absence du grappin mis en avant dans Contra 4 le jeu propose une nouveauté, une roulade permettant d’esquiver, par contre il faut faire bas et saut pour l'utiliser, la même commande que pour descendre d'une plateforme,ce qui est dommage un bouton dédié aurait été parfait.Pour le reste des mouvements c'est du classique : saut, tir, possibilité de rester immobile et changeant la direction du tir, là encore du classique, mais bien fait.Le jeu est vraiment excellent, mais pas parfait pour autant il est un peu court quand même, trop peu d'armes différentes (et puis pas d'équivalent au célèbre "Spreader" de contra, c'est quoi cette hérésie) , on a vraiment envie de plus...parce que le peu que ça dure c'est vraiment jouissif !!!Je vous conseille donc vraiment ce jeu si vous aimez le genre, d'autant qu'à l'inverse du style Metroïd, le run and gun n'est pas le genre le plus représenté actuellement, et si comme notre Marseillais préféré vous êtes du genre "fuck le démat' " sachez q'une version boîte est prévue chez Limited run game sur PS4 et SwitchVoici le premier niveau du jeu histoire de vous donner une idée de ce que ça donne