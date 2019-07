J'avais complètement zappé la sortie de l'extension d'Attack on Titan 2 Final Battle, qui débute à la saison 3 de l'animé ^^ !







C'est une jolie façon de continuer l'aventure d'Eren et de Mikasa, même si le prix de cet extension fait mal : 39,99 € ! Même si elle semble consistante... Après, difficile de se plaindre du "recyclage" des environnements étant donné l'architecture du manga... Par contre, je vais me remettre dès ce soir au manga, car les let's play risquent de grave me spoiler T_T !