On m'en avais parler de ce jeu, mon entourage ou même ici d'ailleurs, et il me faisait de l'oeil. De mémoire, un des meilleurs jeux indé de l'année donc je me suis dit "il est temps de voir ce que ça vaut" et bordel, depuis que j'y ai jouer c'est simple j'en décroche plus !Je trouve que tout est excellent dans ce jeu ! La musique, les graphismes/décors, l'univers, le gameplay etc... Hier j'ai dû jouer 10 heures d'affilés sans voir le temps passer... Ça m'était pas arriver depuis TW3.La difficulté du jeu est bien dosé en plus je trouve, ni trop dur, ni trop facile. J'ai dû voir 4 boss en tout et franchement ils sont réussi, on les as rarement du premier coup et ils opposent une résistance. Puis les Metroidvania franchement je kiffe, j'en ai fait que très peu mais j'adore ! Le monde est assez grand en plus, et je suis loin d'en avoir fait le tour. Bref, gros gros coup de cœur ce Hollow Knight, je surkiffe total, et j'espère que sa suite arrivera sur PS4, sur ce j'y retourne !